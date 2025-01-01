Футболистът на Бдин (Видин) Ангел Петров е починал по време на мач от благотворителен турнир в крайдунавския град в събота, 27 декември.

25-годишният Петров, който е юноша на Бдин е играел и в мъжкия отбор в Трета лига, той е колабирал по време на среща от следобедната сесия на турнира в местната Зала „Фестивална“.

„Трагедията е голяма! Всички в града, цялата футболна общественост сме потресени и съкрушени. Изказвам искрени съболезнования на семейството!“, заяви за БТА един от най-успешните и популярни треньори в града Павел Павлов.

От клуба излязоха със съболезнователен пост в социалните мрежи, в който се казва: „С огромна болка в сърцата ОФК Бдин Видин съобщава, че нашият футболист от мъжкия отбор и юноша на клуба Ангел Петров ни напусна.

Ачо беше повече от футболист и дете на клуба, той беше светлина в съблекалнята, усмивка, която не угасваше, и човек, който винаги даваше всичко от себе си. За отбора, за приятелите си, за хората около него. Доброто в него се усещаше без думи.

Искрени съболезнования на нашия футболист Антон Петров и на цялото семейство Петрови. В тази тежка и несправедлива болка искаме да знаете, че не сте сами, ние винаги ще сме до вас! Ачо ще остане завинаги един от нас, в спомените и в сърцата.

Почивай в мир, Ангеле. Няма да те забравим никога".

Турнирът „Спортът обединява“ е ежегоден във Видин и всяко негово издание е посветено на благотворителна кауза. Тази зима се събират пари за млада майка, която се бори с онкологично заболяване и за лечението й са нужни средства.