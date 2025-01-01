Руските средства за противовъздушна отбрана унищожиха тази нощ 25 украински дрона над региони на Русия, заяви днес руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"През изминалата нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана унищожиха 25 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 12 - над територията на Самарска област, по 3 - над териториите на Белгородска, Курска и Саратовска област, по 2 - над териториите на Волгоградска и Ростовска област", се казва в изявление на руското военно ведомство.

Зеленски пристигна в САЩ за разговори с Тръмп

Взривове отекват в Одеса в резултат на атака с дронове от акваторията на Черно море, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в "Телеграм".

Дроновете са насочени по посока към пристанището, информират местните "Телеграм" канали.

Въздушната тревога бе обявена в 08:58 ч.

Опасността от нови атаки с дронове остава. Регионалните власти призова жителите да се укрият в бомбоубежищата.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.