Самолет на молдовската нискотарифна компания Хай Скай, който e излетял снощи от Букурещ, се е върнал спешно на най-голямото международно летище в Румъния, „Хенри Коанда“ в Букурещ, заради технически проблем. Това съобщават местните власти в информация, изпратена и до редакцията на БТА.
На борда е имало 180 пътници и 6 души екипаж, предава кореспондентът на БТА в Букурещ Мартина Ганчева. Всички те са прекарали нощта на летището. Техническите екипи са проверили самолета и сензорът за налягане, който е задействал алармата, е ремонтиран.
IGSU: Aeronava care a semnalat probleme de presurizare a aterizat în siguranță; nicio persoană nu a necesitat îngrijiri medicale
Urmăreşte ştirile AGERPRES şi pe WhatsApp > https://t.co/sQY929ySV3 pic.twitter.com/NTSeertzQT
Тази сутрин в 9:00 ч. местно (и българско) време самолетът е излетял за Египет. Той осъществява маршрут до куротния град Хургада.