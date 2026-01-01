С подкрепата на общинската инвитро програма във Варна през миналата година са родени 80 бебета – 39 момчета и 41 момичета, съобщиха от пресцентъра на кметската администрация в крайморския град.

Броят на децата е с пет повече в сравнение с 2024 година. Припомняме, че през 2023 г. с подкрепата на общинския фонд се родиха 43 бебета.

Програмата за отпускане на финансова помощ за семейства с репродуктивни проблеми навършва 12 години от своето създаване. От началото ѝ през 2014 г. до януари 2026 г. с подкрепата на бюджета са родени общо 361 деца. През януари тази година новородените са били четири.

59 бебета са родени с помощта на донорската „Инвитро програма“ на Столичната община

Семействата, които кандидатстват по общинския фонд, могат да разчитат на средства за изследвания и медицински манипулации, които не се покриват по правилата на Центъра за асистирана репродукция. Отпускат се пари и за инвитро процедури със собствен генетичен материал, както и за изследвания и процедури по донорска програма. Финансовата подкрепа е до 1022 евро за отделни дейности и до 1790 евро при донорски програми.

През октомври миналата година в специализирана АГ болница във Варна бе открит нов кабинет за репродуктивно здраве. Оборудването му бе от общинския бюджет по съвместен проект на Общината, лечебницата и фондация „Искам бебе“. Отново през миналата година в крайморския град заработи и нова фондация, наречена „Сърце за двама“, която си постави за цел да помага на двойки с репродуктивни проблеми.