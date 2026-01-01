На заседанието си в понеделник Централната избирателна комисия реши да напише писмо до министъра на външните работи, който от своя страна да изпрати запитване до ЕК относно забраната на Стоил Цицелков за участие в наблюдение на избори. Целта е да се изяснят обстоятелствата и причините за наложеното ограничение. Решението на ЦИК беше прието с 14 гласа „за”, а „против” се обяви само Любомир Георгиев.

В телефонен разговор с NOVA Цицелков заяви, че ЦИК трябва „да си гледат работата, за която са наети”, а не да се занимават с „един доброволец и обикновен гражданин".

В петък Цицелков подаде оставка като вицепремиер по честните избори заради твърденията на ИТН, че има три присъди за шофиране в нетрезво състояние и притежание на марихуана. От формацията казаха още, че Цицелков е имал 5-годишна забрана да участва в наблюдение на избори в чужбина заради неспазване на етични правила. От Европейската комисия потвърдиха пред NOVA тази информация и обясиха, че ситуацията, заради която се стига до това, е от Гана от 2020 г.

„Чрез министъра на външните работи да изпратим писмо до ЕК относно публичната информация, свързана със Стоил Цицелков и какви са причините, свързани с наложената забрана”, каза председателят на ЦИК Камелия Нейкова.

„И за изясняване на случилото се с г-н Цицелков в тези години около, които има публична информация. И това да ни позволи да преценим колко достоверни са неговите обяснения, дадени по медиите. Към ЦИК и Обществения съвет не ми е известно да са давани каквито и да е обяснения”, каза Цветозар Томов, зам.-председател на ЦИК.