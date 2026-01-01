Ако сравните мъж и жена с абсолютно еднакъв ръст, възраст и тегло, техните калорийни нужди се различават.

Мъжете имат нужда от повече калории от жените, твърдят експерти. „Като цяло, да“, казва Бетан Краус, нутриционист от университета Лъфбъроу, но това не е универсално правило. Хората горят калории, за да захранват всичко - от движение до сън. За възрастта от около 19 до 64 години насоките определят дневните енергийни нужди на около 2000 калории за жените и 2500 за мъжете. Нуждите са много различни при децата и юношите.

Една от основните причини, поради които мъжете обикновено се нуждаят от повече калории, е, че те обикновено имат по-висок метаболизъм в покой (или базален), което означава, че изгарят повече енергия в покой. Това до голяма степен се обяснява с разликите в телесния състав – средно мъжете имат повече чиста мускулна маса, докато жените са склонни да имат по-висок дял телесни мазнини – и мускулите изгарят повече калории от мазнините.

Тези различни нива на мускулна маса не се дължат на това, което ядем или как тренираме, а се обуславят от хормони. Тестостеронът, който се среща в по-високи нива при мъжете, насърчава растежа на мускулите. Това означава, че дори ако сравните мъж и жена с еднакъв ръст, възраст и тегло, с една и съща тренировъчна програма, техните калорийни нужди може пак да се различават. Но, казва Краус, има индивидуални вариации.

"Ако една жена тренира, а един мъж не, тя вероятно се нуждае от повече калории от мъж в покой и можете да заключите, че това ще увеличи и нуждата ѝ от калории“, казва експертът. Дългосрочните диети могат допълнително да усложнят картината. Продължителните периоди на строго ограничаване на калориите могат да намалят базовите енергийни нужди на човек, като по този начин на практика понижат „метаболитния циферблат“ на тялото.

Ако не сте сигурни колко калории трябва да приемате, има полезни ръководства, казва Краус