Жена изпива обезболяващо хапче след тежък работен ден, а часове по-късно се оказва задържана заради положителен тест за наркотици. Шофьорката Катрин Милева разказва пред NOVA, че е прекарала ужасни часове в ареста и е останала месеци без книжка и автомобил, въпреки че официалните резултати доказват, че е невинна.

Жената настоява за колективен иск и промяна в закона, за да се сложи край на практиката хора да бъдат наказвани предварително без доказана вина. И разказва как се стига до нейния казус:

„Паркирах пред дома си, колата беше загасена, ключът - в дясната ми ръка. Докато слизах, видях полицаи. Дадох им документи, тестваха ме за алкохол и наркотици. Първият тест беше отрицателен, но за дрога отчете, че съм взимала опиати. Самата проверка беше незаконна, тъй като не шофирах. Отношението на полицаите – ужасно. Казаха ми „Тези циркове сме ги гледали”. Стояхме два часа. Не ме пуснаха да отида до тоалетна. Дори самото закарване към районното беше ужасно. Караха с бясна скорост, стана ми лошо. Имах чувството, че ще се ударим някъде. Държаха се сякаш съм най-големият престъпник. Взеха ми ластиците за коса, връзките на обувките, съблякоха ме чисто гола, накараха ме да клякам да не съм скрила наркотици. Провериха ме жени полицаи. Казаха ми, че това е процедурата”.

Катрин Милева прекарала 24 часа в ареста.

„Килията беше тъмна, мрачна с метални легла. Миришеше на урина, имаше боклуци. Стана ми лошо. Благодарение на едно младо момче полицай, което видя, че не съм в добро състояние, ми дадоха вода, която имаше вкус на спирт. Не знам защо. После ми казаха, че няма повече вода. На всички арестанти се крещеше. За 24 часа ме пуснаха 3 пъти до тоалетна. Усилваха си телевизора, за да не ме чуват като ги викам”, разказва още за ужаса жената. Тя получила колата си след цели 11 месеца, като автомобилът бил в окаяно състояние.

„Дала съм около 3000-4000 за ремонти. Междувременно кръвните ми тестове излязоха и са отрицателни”, каза още Милева.