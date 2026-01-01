Административният съд в Кюстендил потвърди решение на Районния съд в Дупница, с което беше отменено наказателно постановление на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София, наложило имуществена санкция от 150 хил. лева на Топлоелектрическата централа (ТЕЦ) „Бобов дол“. Това пише в съдебно решение, публикувано на официалната страница на Административния съд.

Санкцията е била наложена за нарушение на Закона за опазване на околната среда. Според РИОСВ дружеството не е изпълнило условие от комплексното си разрешително, свързано с мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества. Нарушението е установено при извънредна проверка на 26 ноември 2024 г.

Районният съд е отменил наказателното постановление поради съществено процесуално нарушение при връчването на акта за установяване на административното нарушение. Според съда актът е бил връчен на юрисконсулт, който не е имал изрично пълномощие да представлява дружеството в административнонаказателни производства.

Административният съд е приел, че решението на първата инстанция е валидно, допустимо и правилно. Съдът е потвърдил извода, че нарушението на процедурата по връчване е ограничило правото на защита на санкционираното дружество.

С решението си съдът оставя в сила акта на Районния съд – Дупница. Решението е окончателно.