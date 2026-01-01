/ БГНЕС

Съдия Спасимир Здравчев остави без уважение искането на защитата на Георги Георгиев, подсъдим по делото "Дебора", съдебният състав да си направи отвод. Мотив на адвокатите бе това, че Районният съд в Пловдив е осъден от Окръжния съд в Стара Загора да заплати обезщетение от 500 евро за забавено правосъдие спрямо подзащитния им.

В днешното съдебно заседание се разпитват двама свидетели, каза пред журналисти прокурор Десислава Калайджиева. До момента по делото са разпитани свидетели и са изслушани две експертизи. Предстои на следващи заседания да бъдат представени съдебно-медицински експертизи. 

Георги Георгиев е обвинен за причинена с особена жестокост и по особено мъчителен начин многостепенна средна телесна повреда, за принуда и за закани с убийство спрямо Дебора Михайлова. Случаят е от 2023 година и предизвика редица протести срещу насилието над жени.

Делото срещу Георгиев се гледа за втори път от друг състав на Пловдивския районен съд. 

В момента Георгиев е на свобода под парична гаранция от 10 хиляди лева. 

Кореспондент на БТА в Пловдив Ирина Шопова
