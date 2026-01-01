Съдия Спасимир Здравчев остави без уважение искането на защитата на Георги Георгиев, подсъдим по делото "Дебора", съдебният състав да си направи отвод. Мотив на адвокатите бе това, че Районният съд в Пловдив е осъден от Окръжния съд в Стара Загора да заплати обезщетение от 500 евро за забавено правосъдие спрямо подзащитния им.

В днешното съдебно заседание се разпитват двама свидетели, каза пред журналисти прокурор Десислава Калайджиева. До момента по делото са разпитани свидетели и са изслушани две експертизи. Предстои на следващи заседания да бъдат представени съдебно-медицински експертизи.

Георги Георгиев е обвинен за причинена с особена жестокост и по особено мъчителен начин многостепенна средна телесна повреда, за принуда и за закани с убийство спрямо Дебора Михайлова. Случаят е от 2023 година и предизвика редица протести срещу насилието над жени.

Делото срещу Георгиев се гледа за втори път от друг състав на Пловдивския районен съд.

В момента Георгиев е на свобода под парична гаранция от 10 хиляди лева.