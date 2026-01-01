Обявеното на 18 февруари бедствено положение за селата Мугла и Киселчово остава в сила.

Това съобщи заместник-кметът на община Смолян Марин Захариев. Той уточни, че пътят към с. Мугла вече е проходим, но продължават дейности по разчистване в селата, засегнати от снежната буря през миналата седмица.

"В с. Киселчово се работи по отстраняване на проблема с електрозахранването, уточняват от Общинската администрация. Жителите на селото имат електричество, благодарение на агрегат, който бе доставен от електроразпределителното дружество", информира кметът на с. Могилица Милко Кисьов.

"Нормалното електроснабдяване на Киселчово бе прекъснато след последния сняг поради паднали пет електрически стълба. Авариралите места от електропровода са в трудно достъпни местности", обясни Милко Кисьов.

Предстои по-късно да се обсъди дали ще се отмени бедственото положение за двете села.