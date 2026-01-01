Мъж, съставял фалшиви официални документи, остава в ареста, по искане на Районна прокуратура-Ямбол. Той е обвинен за това, че е съставял документ за завършено средно образование, удостоверение за психологическа годност, свидетелство за правоспособност за подемна строителна техника, с цел да бъдат използвани. Престъплението е осъществено на 11 март в Ямбол.

Той е обвинен и за това, че на горепосочените дата и място противозаконно е държал високорискови наркотични вещества.

По време на разследването е установено, че той е задържан при специализирана полицейска операция, проведена от служители на ГДБОП-Ямбол. Иззети са заготовки, материали, техника и вещи, използвани за незаконната дейност - печати, бланки, холограмни стикери, специална хартия, лаптопи и принтер. Открити са и данни за лица, поръчвали и получили неистински документи.

В хода на претърсването е намерен и буркан с марихуана. За изготвянето на неистинските документи поръчителите са плащали между 50 и 300 евро.

Определението на Районен съд-Ямбол подлежи на обжалване пред Окръжния съд в града.