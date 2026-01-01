Първите три американски самолета цистерни пристигнаха в Румъния съгласно с искането на САЩ за временно разполагане на сили и оборудване, което участва в конфликта в Близкия изток, съобщава телевизия Диджи 24.

Миналата седмица румънският парламент одобри временно разполагане за период от 90 дни на самолети за зареждане на гориво и оборудване за наблюдение и сателитна комуникация в контекста на американско-израелската военна операция срещу Иран.

Първите три самолета цистерни KC-135 Stratotanker кацнаха в неделя в база 90 в столицата Букурещ. Самолетите ще бъдат презаредени, след което ще излетят към база „Михаил Когълничану“ в окръг Констанца. Оттам на практика ще започнат мисиите си за презареждане във въздуха. Това са самолети, използвани за презареждане на бойни самолети като F-15, F-22 или F-35, информира телевизия Диджи 24.

Министърът на отбраната Раду Мируца потвърди новината и посочи, че през следващите дни трябва да пристигнат още самолети, а техният брой е определен в решението на парламента.

Самолетите са пристигнали със съответния придружаващ персонал от военни, отбелязва Диджи 24.