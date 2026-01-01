Снимка на Андрю Маунтбатън-Уиндзор, на която той напуска полицейски участък в Норфолк, беше окачена в Лувъра от активисти, предаде Daily Mail. Британската политическа кампания „Everyone Hates Elon“ постави изображението на стена в парижката галерия в неделя.

На кадъра се вижда как Андрю е приведен на задната седалка на луксозен автомобил, след като е прекарал 11 часа в ареста. Снимката е направена след задържането му в четвъртък в имението Сандрингам по подозрение в злоупотреба със служебно положение.

🚨🇬🇧🇫🇷 🇺🇸 Meanwhile at The Louvre, Paris



Someone just hung pictures of Prince Andrew the famous French art gallery.



This following his arrest and association with Jeffrey Epstein.



Just remember, there are 6 million pages and tens of thousands of other names, in the Epstein… pic.twitter.com/FBnolsWouc — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) February 22, 2026

Бившият херцог на Йорк е изправен пред обвинения, че е изпращал поверителни правителствени документи на покойния финансист Джефри Епстийн, докато е работил като търговски пратеник в периода 2001-2011 г.

Имейли, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ през януари, доказват, че той е споделял с педофила доклади от официални посещения.

Андрю, който навърши 66 години в деня на ареста си, по-рано отрече да е извършил каквото и да е нарушение, свързано с Епстийн, и публично заяви, че съжалява за приятелството си с него.

Връзките му с осъдения сексуален престъпник го принудиха да се оттегли от кралските си задължения, а през януари 2022 г. му бяха отнети и кралските титли.