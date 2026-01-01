Мъж е с рана на главата след бой в дискотека в Боровец, съобщиха от полицията.

Оттам уточняват, че около 3 часа на 22 февруари в РУ-Самоков е постъпил сигнал от Филиала за спешна помощ за приет мъж с травми от нанесен побой.

Пострадалият разказал, че при възникнал конфликт между две групи в дискотека в курорта Боровец, мъж го е ударил по главата, в резултат на което е паднал на земята.

Мъжът е без опасност за живота.

Извършителят е криминално проявен и осъждан. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.