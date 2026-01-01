50-годишен мъж от Самоков е нанесъл удар по главата на собственика на заведение в курорта Боровец, в резултат на което пострадалият е загубил зъб.

По случая е образувано досъдебно производство, съобщиха от Областната дирекция на МВР - София.

Екшън в Боровец: Британец е задържан и глобен след побой и съпротива срещу полицията

Около 14:10 часа вчера във Второ РУ-Самоков постъпил сигнал, че в заведение в Боровец мъж е нападнал собственика. На място веднага били изпратени полицейски служители, които след бързи оперативно-издирвателни действия установили извършителя – 50-годишен самоковец с предишни осъждания.

Медицинският преглед показал, че мъжът не може да бъде задържан в арестно помещение по здравословни причини.

Действията по разследването продължават под ръководството на прокуратурата.