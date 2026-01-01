Окръжен съд Кюстендил осъди мъж за разпространение на кокаин за на 73 хил. лв. и екстази.

37-годишния мъж е обявен за виновен в това, че на 3 ноември 2023 година в обитаваното от него жилище, намиращо се в Кюстендил е държал над 230 грама кокаин на обща стойност 73 350. 61 лв. и MDMA - екстази с тегло 4.76 грана, на стойност 238 лв.

Присъдата не влиза в сила, защото може да се обжалва и протестира пред САС в 15- дневен срок, считано от днес.

Окръжен съд Кюстендил, под председателството на съдия Надя Георгиева, в състав с двама съдебни заседатели, налага на подсъдимия наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 години, както и наказание „глоба“ в размер на 10 000 лв. (или 5 112.92 евро).