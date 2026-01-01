„Можем да пестим от администрация, можем да оптимизираме разходи, но не можем да си позволим да пестим от демокрация. Нашата работа днес е само да осигурим средствата, но и да го направим с уважение към всеки данъкоплатец" - това заяви Андрей Гюров на първото заседание на Министерски съвет, което той води като служебен министър-председател. По думите му за предстоящите парламентарни избори са предвидени 65 млн. евро.

„На първото заседание на служебния кабинет пред нас стои задача, която е едновременно и проста и трудна. Проста, защото всички знаем какво трябва да направим, и трудна, защото знаем, че няма да се посрещне с аплодисменти. Днес трябва да осигурим средства за провеждането на избори. Много хора ще кажат „отново излишни разходи“. И аз ги разбирам. Те идват от хора, които работят, плащат си данъците и очакват всяко евро да бъде похарчено разумно. Това е гласът на отговорното общество“, заяви в началото на заседанието Гюров.

Той обаче подчерта, че истината е, че изборите не са разход, а инвестиция – в легитимността на властта, в доверието между гражданите и институциите, в правото на всеки българин, независимо къде се намира, да бъде чут.

БТА

"Тези 65 милиона евро не са за властта и партиите. Те са за процеса, за възнагражденията на членовете на изборните комисии, за хората, от които ще изискваме да отчитат всеки глас, за разяснителната кампания на ЦИК и обучението на комисиите", уточни служебният премиер.

„Не може вотът да бъде поверен на хора, които не са грамотни или които не могат да различат валидна от невалидна бюлетина“, подчерта Гюров.

Той изброи, че тези средства са и за МВР, „защото през последните години се убедихме, че редът и правилата в изборния ден не са даденост“. Средствата са и за видеонаблюдението, „защото през последните избори, ако не бяха камерите, една цяла партия щеше да остане извън българския парламент“.

БТА

Гюров отбеляза още, че предвидените за избори средста ще отидат и за актуализирането на списъците, „защото на Краси от Гърмен отново може да му трябват 300 гласа“.

„Не трябва да има мъртви души, на които да бъдат приписани. И не на последно място – за да разкрием секции в чужбина, колкото и неприятно да е това за някои“, добави Гюров.