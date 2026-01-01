По предложение на Софийска градска прокуратура (СГП), Софийски градски съд (СГС) призна за виновен мъжа, запалил знамето на Европейския по време на протест на 22 февруари 2025 година в София.

Той е освободи от наказателна отговорност, като му наложи административно наказание.

Софийска районна прокуратура: Обвинените за хулиганство пред Дома на Европа са без имунитет

От прокуратурата припомнят, че инцидентът е станал около 13:30 ч. на площад „Княз Александър I“ пред сградата на Българската народна банка.

Разследването е водено от следовател и прокурор от Софийската градска прокуратура. Решението на съда може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд.