Украйна си е върнала от края на миналия месец контрола върху 400 квадратни километра територия, включително 8 населени места, в участък от фронтовата линия на юг, каза днес главнокомандващият нейните въоръжени сили Олександър Сирски, цитиран от Ройтерс.

Той не даде подробности.

От изявлението на Сирски не стана ясно каква част от тази територия е била превзета преди това от Русия, нито каква част е била в така наречената сива зона, която не е под контрола на нито една от страните в конфликта.

Без „Старлинк“ за армията на Русия: Как ще се отрази това на хода на войната

В петък, в интервю за Франс прес, украинският президент Володимир Зеленски каза, че са били отвоювани 300 квадратни километра в южната част на страната.

Утре се навършват 4 години от руската инвазия в Украйна.