Служители на ГДБОП разкриха нелегална работилница за изготвяне на фалшиви официални документи – дипломи за средно и висше образование, удостоверения и сертификати.

При специализирана операция на 20 февруари в София в бивш индустриален обект бяха открити множество празни бланки, печати на университети, училища, нотариуси и фирми, както и материали и техника за дигитален печат. Помещението било прикрито сред легално действащи фирми и наето под прикритие.

Прокуратура

Мъж, свързан с изготвянето на документите, е задържан за 24 часа. С постановление на наблюдаващия прокурор арестът му е удължен до 72 часа.

Прокуратура

Материалите от разследването са докладвани на Софийската районна прокуратура, а по случая е образувано досъдебно производство.