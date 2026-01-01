Лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев призова Румен Радев да се присъедини към протеста на „Правосъдие за всеки“ за сваляне на незаконно, по думите му, заемащия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов.

"Нека Радев да покаже, че и с действия, а не само с думи, ще се бори срещу Бойко Борисов и Делян Пеевски", каза Василев пред журналисти. Той посочи, че най-накрая имаме правосъден министър, който постави остро въпроса за отстраняването на незаконния главен прокурор Сарафов от поста. Лидерът на ПП призова всички български граждани да излязат на протеста, за да може, както свалихме правителството, сега да свалим Сарафов.

„С „Радините вълнения“ на господин Борисов не мисля, че трябва да занимаваме целия български народ. Ясно е, че Борисов се е спекъл от страх, че няма да може да купува гласове и да постигне типичния за ГЕРБ резултат с купени и контролирани гласове. Живот и здраве ще имаме едни честни избори, на които никой няма да е принуден да гласува от страх“, посочи Асен Василев.

По отношение на високите сметки за ток и на цените в магазините лидерът на ПП заяви: „Това, което виждаме в момента, е отмъщаването на всички регулатори, назначени от ГЕРБ, БСП и ДПС-Ново начало, срещу българския народ. Видяхте какво се случва с цените на електроенергията, виждате какво се случва с цените по магазините. Имахме и изслушване на регулаторите миналата седмица в парламента и те казаха: всичко е наред, правим проверки, тук-там някой е глобен. Отмъщават, защото им падна кабинетът“.

Според него политически назначените регулатори трябва да бъдат сменени с хора, които са компетентни, които могат да овладеят цените и които наистина ще работят за българския народ, а не да отмъщават.

„В момента най-важно за българските граждани е те наистина свободно да могат да излязат и да гласуват за това в каква посока да тръгне България. Това, което ние ясно сме показали във времето, е за какво ще работим – по-високи доходи, по-високи пенсии. Знаете, че по наше време цената на електроенергията за всички бизнеси беше с таван, така че това да не води до повишаване на цените за гражданите“, припомни Асен Василев.

Също така той посочи, че ПП-ДБ бяха вдигнали ограничението за регистрация по ДДС на 166 000 лева, но прагът беше върнат обратно. Според него той трябва отново да се върне на максималния праг за регистрация по ДДС, за да могат малките бизнеси да бъдат освободени от терор.

ПП ще се бори отново за достойно заплащане за всички медицински работници – не само за младите лекари, но и за акушерки, санитари и медицински сестри, което беше предложено от ПП, но блокирано от мнозинството в парламента. Седем пъти беше спряно и предложението частните болници да правят търгове.

Приоритет за ПП ще бъде и вдигане на данъчното облекчение за млади семейства – средствата, които те получават обратно, след като са си платили данъците, да се увеличат от 600 на 1200 лева.

Ще бъдат предложени и още мерки, които водят до изсветляване на икономиката и до събиране на повече данъци в хазната. Като пример Асен Василев посочи предложението на ПП да се освободят бакшишите от данък, за да може да минават картови разплащания и съответно този доход да бъде освободен от данък.