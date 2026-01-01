Френската крайнодясна партия „Национален сбор“ внесе днес вот на недоверие срещу правителството след приемането на нов закон за енергетиката, очертаващ дългосрочни цели в сектора, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че шансовете вотът да мине са малки, тъй като Френската социалистическа партия, която е ключов фактор при гласуванията в раздробения парламент, даде индикации, че няма да подкрепи инициативата.

По-рано този месец Франция представи след дълго отлагане новата си енергийна стратегия, която предвижда намаляване на целите в сферата на възобновяемите източници и смекчаване на натиска върху държавната енергийна компания "Е Де Еф" (EDF), като отменя изискването за затваряне на 14 ядрени реактора.

Лидерката на „Национален сбор“ Марин Льо Пен обвини правителството, че е заобиколило парламента, като е прокарало плана чрез т. нар. указ закон, и заяви, че това ще оскъпи електроенергията и ще повиши разходите на домакинствата и бизнеса.

Правителството на премиера Себастиен Лекорню, което няма парламентарно мнозинство, оцеля при два вота на недоверие, което му позволи да прокара забавения държавен бюджет в началото на този месец, припомня Ройтерс.