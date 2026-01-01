Пролетният телевизионен сезон на NOVA стартира с рекордни резултати. Според официалните пийпълметрични данни, за първите седем дни в най-гледаното време (19:00-22:30), медията отчита аудиторен дял сред населението в активна възраст (18-59 г.) от над 34.8%, което е най-високият резултат за последните 15 години. Втората телевизия в класацията е регистрирала дял от 20.1% по същото време, което представлява преднина за NOVA от над 70% - абсолютен рекорд за стартова седмица в цялата история на канала. Във всяка една от седемте вечери NOVA води убедително спрямо основния конкурент.

NOVA

В началото на седмицата първият епизод на „Като две капки вода“ поведе с над 5 пъти по-голям резултат спрямо втората телевизия в класацията, а в края на седмицата най-новото предаване на NOVA – „The Floor: Превземи играта“, отчете почти 4 пъти по-висок аудиторен дял пред втората телевизия в класацията.

NOVA

С нови епизоди и впечатляващи резултати се завърнаха още най-горещото риалити Hell’s Kitchen, в което шеф Виктор Ангелов изправи колоритните участници пред първите за сезона кулинарни предизвикателства, и предаването „Кошмари в кухнята“, в което шеф Иван Манчев припомня запомнящи се истории и трансформации на ресторанти, преди да се отправи на поредна спасителна мисия.

NOVA

NOVA

Тази седмица предстои NOVA да представи и първия брокерски риалити формат – „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive“.

NOVA

Неговият старт е на 28 февруари от 20:00 часа. Вярна на ангажимента да подкрепя българското филмопроизводство, през пролетния сезон медията планира да излъчи и най-новия български сериал – криминалната драма „Дъждът оставя следи“.



