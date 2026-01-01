"Няма да допуснем социалната система да се използва за предизборна агитация" - това обяви пре журналисти след първото заседание на Министерския съвет служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов.

Част от структурите на Министерството на труда и социалната политика и териториалните поделения си позволяват по един или друг начин да влияят на вота на българските граждани - това става чрез инструменти на социалната политика. По никакъв начин не искаме тази практика да продължи и сега" - това заяви

„В рамките на следващия ден сме предвидили среща с регионалните директори на дирекциите на социално подпомагане, на която среща ние ще дадем нашите указания за това регионалните структури на тези дирекции да предупредят абсолютно всички участници в системата, че ако получим сигнал, който да ни информира за това, че има нарушение или че има опити през „Топъл обяд“, през домашен помощник, през личен асистент да се оказва влияние и да се очаква корпоративен вот, ще бъдат проверени абсолютно всички случаи и ще бъдет вети съответните мерки, предвидени в закона“, заяви служебният министър на труда и социалната политика.

Социалният министър съобщи, че Министерски съвет все още не е обсъждал дали ще бъдат отпуснати средства за добавки към пенсиите на пенсионерите за Великден.

С помощта на НОИ можем предложим отчети, но дискусията предстои. Има поне 10 варианта, по които Великденската добавка може да се случи, заяви служебният социален министър.