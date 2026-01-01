Продължават изкопните дейности в участък от улица „Шипка“ в Плевен. Те са част от изпълнението на проекта за подмяна на вътрешната водопроводна мрежа по улици „Шипка“ и „Сан Стефано“.

Започна полагането на първите полиетиленови тръби ф 450, след което ще се правят и сградните отклонения. Това съобщи на брифинг на мястото на изкопните дейности заместник-кметът с ресор „Териториално развитие“ при Община Плевен Христо Кочев.

Той поясни, че изкопните работи са започнали от събота (21 февруари). Заради лошите метеорологични условия е имало забавяне с около два-три дни, но е получил уверение от техническия ръководител, че то ще бъде наваксано.

"Срокът, който обявихме за първата фаза по проекта за улица „Шипка“ до кръстовището с улица „Ген. Радецки“, ще бъде спазен. Към момента няма затруднения на обекта. Режимът на работа е десет на четири. Тази седмица ще се работи до сряда, след което ще има три дни почивка, след което ще се работи 30 дни без почивка", посочи заместник-кметът.

Кочев допълни, че за тролеи се затваря напълно улица „Сан Стефано“. Създаден и обявен е временен маршрут на движение за четири тролейбусни линии. От утре улица „Сан Стефано“ се затваря и за автомобили, за да започне демонтаж на контактната мрежа.

Той се налага заради необходимост да се осигури височина за т.нар. стрела на багера, която достига до 6-7 метра, а мрежата е на около четири метра и половина до пет. "Може и без демонтаж, но това ще забави работата на терен, защото ще се наложи да се копае с по-малки багери", обясни заместник-кметът.

Въведената временна организация се отнася до маршрутите на тролейбусни линии №33, №7, №7А и №14. Те са публикувани на официалната страница на Община Плевен в интернет.

Промяна предстои и за автомобилите, които ще се придвижват в района на улица „Сан Стефано“ от 24 февруари до 2 март. Улиците „Самара“, „Екзарх Йосиф“, „Скопие“ и „Чаталджа“ няма да осигуряват директен достъп до ул. „Сан Стефано“ в зоната на въведените ограничения. Движението по тях ще се осъществява съобразно въведена временна организация и поставена сигнализация.

В района на кръстовището на ул. „Сан Стефано“ и ул. „Генерал Колев“ движението ще бъде възможно само по ул. „Генерал Колев“, без възможност за навлизане по ул. „Сан Стефано“ в затворения участък.

В района на кръстовището на ул. „Сан Стефано“ и ул. „Драган Цветков“ ще бъде осигурено движение по ул. „Сан Стефано“ в посока център до кръстовището с ул. „Драган Цанков“, като след тази точка продължение по ул. „Сан Стефано“ няма да бъде възможно.