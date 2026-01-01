Пътният участък от републиканската пътна мрежа, включващ железобетонния мост над река Арда край ардинското село Китница, ще бъде затворен утре, 24 февруари, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация в родопската община.

Причината са ремонтни дейности на железобетонното съоръжение, което е единствена пътна връзка към шест села в общината. Предвижда се преминаването по моста да бъде възстановена след 08:00 часа на 25 февруари, допълват от администрацията, като се позовават на пътното управление.

Отново частично бедствено положение: Залят мост над река Арда откъсна от света шест села в община Ардино

Бетонната настилка на моста бе компрометирана вследствие на валежите преди дни, когато от високите води на реката за пореден път бе залято съоръжението и обявено частично бедствено положение в община Ардино. Тогава от общинското ръководство настояха за предприемане на незабавни аварийно-възстановителни дейности.

Заради заливане на моста от високите нива на река Арда, от началото на годината в община Ардино седем пъти е обявявано частично бедствено положение. От администрацията припомнят, че железобетонното съоръжение е единствената транспортна връзка на жителите на селата: Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.