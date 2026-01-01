Залят мост над река Арда отново прекъсна единствената пътна връзка за шест села, съобщиха от Общината.

Кметът на Ардино инж. Изет Шабан за пореден път обяви частично бедствено положение вследствие на обилните валежи, паднали на 26, 27, 28 и 29 януари.

Частично бедствено положение: Река Арда преля и откъсна от света шест села в община Ардино (СНИМКА)

Мярката се отнася за част от територията на общината и обхваща шест населени места - Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.

Причината за обявяването на бедственото положение е заливането на железобетонния мост над река Арда, разположен на републикански път в района на село Китница.

В резултат на придошлите води мостът е станал непроходим, което отново остави засегнатите населени места без пътна връзка.

Със заповед на кмета е забранено движението и пребиваването на моторни превозни средства в определените критични участъци с цел гарантиране безопасността на населението.

Мостът е единствената транспортна връзка за жителите на засегнатите села.