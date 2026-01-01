Не са открити пробойни по корпуса на риболовния кораб, потънал край Маслен нос. Това съобщиха от Министерството на отбраната.

С помощта на дистанционно управляем подводен апарат специалисти от Военноморските сили са извършили оглед на плавателния съд BH 8112.

Не е открит екипажът на потъналия риболовен кораб, търсенето продължава след понеделник

Работата на екипа от ВМС ще продължи утре поради затруднените условия и ниската видимост в района, уточниха от МО.

Припомняме, че корабът бе открит на 20 февруари. Все още няма следа от екипажа. На борда на плавателния съд са били 58-годишният капитан Христо Спасов, 25-годишният му син и още един работник.