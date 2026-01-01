Мира Йосифова е назначена за заместник-министър на иновациите и растежа.

Йосифова е експерт с близо 20-годишен професионален опит в държавната администрация, с последователна кариера в областта на стратегическото планиране, управлението на европейски програми и разработването на публични политики, отбелязват от Министерството на иновациите и растежа.

От май 2023 г. ръководи дирекция „Политики и анализи“ във ведомството, където отговаря за процесите по изграждане и прилагане на националната иновационна политика и инструментите за подкрепа на бизнеса и технологичното развитие.

Професионалният ѝ път включва ръководни и експертни позиции в Агенцията по заетостта, Центъра за развитие на човешките ресурси и Министерството на културата, където участва активно в програмирането и координацията на ключови национални и европейски политики, посочват от МИР.