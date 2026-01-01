Група сръбски студенти от Нишкия университет обявиха, че ще организират протест на 1 март под надслов "Държавата - това сме ние", съобщават сръбските медии.

Протестът се провежда една година след аналогично събитие, което се състоя на 1 март 2025 г. и събра стотици хиляди граждани в Ниш. Тогава най-големият град в Източна и Южна Сърбия бе блокиран за 18 часа в знак на солидарност със семействата на 16 загинали и един тежко ранен при срутване на козирката на жп гарата в северния сръбски град Нови Сад на 1 ноември 2024 г.

След трагичния инцидент повече от година в цяла Сърбия се провеждат протести, оглавени от студенти, които обвиняват управляващите и президента Александър Вучич в корупция и непотизъм и настояват за провеждане на предсрочни парламентарни избори.

На 1 март в Ниш протестът ще започне в 16:00 часа сръбско време (17 часа българско време) пред Апелативния съд в града, съобщава в. "Южни вести".



Демонстрацията ще приключи в 19:30 часа сръбско време (20:30 часа българско време), написаха сръбски студенти в профила си в "Инстаграм".



В подкрепа на насрочения протест група студенти от университета в Ниш започнаха серия публични дебати в Южна Сърбия, наречени „Седмица на свободата в Южна Сърбия“, става ясно от публикацията.



Темите на дебатите са екология, икономика, местно самоуправление, свобода на медиите, репресии, здравеопазване и корупция.



„Говорим, свързваме се, надигаме глас и се борим заедно за справедливост, истина и функциониращи институции в държавата“, заявиха студентите, цитирани от в. "Южни вести".