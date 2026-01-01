Британската полиция арестува днес бившия посланик на Великобритания в САЩ Питър Манделсън в рамките на разследване за неправомерно поведение, свързано с връзките му с покойния американски финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, предадоха световните агенции.

БТА

Лондонската полиция съобщи, че „полицейски служители са арестували 72-годишен мъж по подозрение в неправомерно поведение по време на заемане на публична длъжност“. Мъжът е бил арестуван в Лондон.

БТА

В съответствие с практиката на британската полиция, името на задържаните лица не се съобщава, но британски медии показаха как полицаите извеждат Манделсън от жилището му в централен Лондон, посочва Франс прес.

БТА

Полицията разследва Манделсън във връзка с документи, които сочат, че той е предал поверителна правителствена информация на Епстийн преди десет години. Той не е обвинен в неправомерно сексуално поведение, отбелязва АП.