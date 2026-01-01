Министърът на търговията на САЩ Хауърд Лътник призна по време на изслушване в Конгреса снощи, че няколко пъти се е срещал със скандалния финансист Джефри Епстийн, предаде ДПА.

Лътник сподели, че е разменял мейли и се е срещал с Епстийн, посещавал е и частния му остров през 2012 г. със семейството си, където са обядвали.

По всичко изглежда, че думите на Лътник противоречат на по-ранни негови изявления, тъй като той заяви в подкаст миналата година, че през 2005 г. е решил да прекрати отношенията си с Епстийн, който почина в затвора през 2019 г., след като бе осъден за сексуални престъпления. Визита на острова обаче се е състояла през 2012 г. - няколко години след осъждането на финансиста през 2008 г.

Бивш външен министър на Словакия подаде оставка заради връзки с Епстийн

Лътник каза пред сенаторите, че не е бил близък с Епстийн, който е бил негов съсед в Ню Йорк, преди да заеме правителствен пост.

Законодателите повдигнаха въпроси и относно бележка, в която се споменава, че финансистът е искал да се срещне с бавачка, работеща за семейството на Лътник. Министърът каза, че не знае за какво става дума, и добави, че това няма нищо общо с него.

Към търговския министър бяха отправени призиви да подаде оставка заради контактите му с Епстийн. Лътник е споменат многократно в неотдавна разсекретените документи по делото "Епстийн", макар че това само по себе си не означава, че е извършил нещо нередно.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп вчера изрази подкрепата си за търговския министър.