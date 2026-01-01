Името на бившия футболист на "Байерн Мюнхен" и френски национал Фрак Рибери се споменава поне шест пъти в досиетата "Епстийн", пише сайтът rmcsports.com.

Името на 42-годишния Рибери, който има 81 мача за националния тим на Франция, се споменава шест пъти в документ, публикуван от американското министерство на правосъдието. Той се споменава от трето лице, което го свързва с насилствени инциденти и мрежа от проститутки.

"Франк Рибери се опита да ме удари, докато бях в градината си. Той беше намерил телефона и адреса ми. Полицаите го усмириха и отведоха при колата ми", е записано в документа.

Към момента бившият футболист на "Байерн" и "Олимпик Марсилия" не е заплашен от съдебно дело. Самото му споменаване в досиетата "Епстийн" не предполага, че той може да се превърне в обвиняем.

"Това е фалшива новина", заяви адвокатът на Рибери Бруса Карло Алберто. "Ще започна всички необходими съдебни процедури, за да санкционирам виновните за фалшивата новина, която е посегателство върху достойнството на клиента ми и семейството му", добавя той.