Приключи протестът на кръстовището на ул. „Бъдеще“ и Околовръстния път в кв. „Суходол“, район „Овча купел“, в София.

Протестът бе организиран от фейсбук групата „кв. Суходол“. С плакати с надписи „Суходол иска сигурност“, „Опазете ни! Намалете скоростта! Ние сме вашите деца!“, „АПИ + СО = бездействие!“ и други, протестиращите затвориха за около час и половина кръстовището.

Жителите на квартала изразиха недоволството си от опасната инфраструктура на Околовръстния път, както и от интензивния транзитен и тежкотоварен трафик, преминаващ през „Суходол“. Според тях движението с висока скорост, неспазването на светофарната уредба и правилата за движение създават сериозен риск за пешеходците.

Протестиращите настояха за спешни мерки за обезопасяване на участъка – поставяне на ограничители на скоростта, засилен контрол и видеонаблюдение, ефективна организация на движението, която да ограничи транзитния трафик през квартала, както и ясен график с конкретни срокове за ремонт и подобряване на инфраструктурата. Те поискаха и среща с представители на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и Столична община в кратък срок.

На място при протестиращите пристигнаха зам.-кметовете на Столична община Никола Лютов – зам.-кмет в направление „Обществено строителство“ и Виктор Чаушев – зам.-кмет в направление „Транспорт и градска мобилност“. При протестиращите дойде и кметът на район „Овча купел“ Ангел Стефанов.

Предстои извършване на текущ ремонт на участъка от Софийския околовръстен път от кв. „Горна баня“ до кръговото кръстовище на автомагистрала „Струма“ в район „Люлин“, с което ще осигурим неговата проходимост. Това е решение на симптома, а не на проблема в дългосрочен план. Това каза по-рано през деня заместник-кметът по „Обществено строителство“ на Столична община Никола Лютов, цитиран от Столична община.

Всяка година Столична община инвестира много пари в поддръжка, в кръпки, в текущ ремонт на Околовръстния път. Само че път е изключително амортизиран, текущият ремонт не е решение, каза за БТА кметът на район „Овча купел“ Ангел Стефанов. Според него решението е да се изгради изцяло нов път, така наречената западна дъга на Околовръстното, което би решило проблема с трафика.

От АПИ са поели ангажимент догодина през лятото евентуално да започне изграждането на новия път, каза той.

Районният кмет посочи, че друг проблем, който обсъждат с гражданите, е транзитният трафик през „Суходол“. По думите му през квартала преминават транзитно хора от цяла Югозападна България.

Като възможно решение, обсъждано със Столичната община, се предвижда въвеждане на еднопосочно движение по част от улиците. Първоначалната информация обаче показва, че повечето жители на „Суходол“ не подкрепят тази мярка. Ако на общо събрание или по друг начин променят мнението си, общината ще предприеме необходимите стъпки в тази посока и ще се опитаме да решим въпроса по този начин, каза още районният кмет.

В качеството си на заместник-кмет по транспорт и градска мобилност съм поел ангажимент по въпросите, свързани с организацията на движението, каза за БТА Виктор Чаушев.

Той обясни, че предложенията на гражданите – като поставяне на пътни знаци, изграждане на нови пешеходни пътеки или въвеждане на еднопосочно движение – ще бъдат разглеждани по възможно най-бързия оперативен ред, за да бъдат подготвени документално.

„Очакваме жителите на „Суходол“ да ни подадат конкретна информация – къде и какви промени желаят. Ще проверим дали предложенията могат да бъдат изпълнени в съответствие със закона или е необходимо да бъдат прецизирани. След това ще се пристъпи към проектиране, а впоследствие и колегата по строителство да ги реализира“, допълни Чаушев.

Протестът беше охраняван от полицейски екипи.