Основната цел на партията е да се върне към социалистическите ценности и да остане независима политическа сила, не подчинена на външни интереси. Това каза лидерът на Българската социалистическа партия (БСП) Крум Зарков в интервю за предаването „Още от деня“ по БНТ.

Той подчерта, че новият Национален съвет и изпълнително бюро на партията ще съчетават опита на ветерани като Станишев и Мерджанов с младите кадри на партията, за да се гарантира представителност и обновление. „Целта ни е изчистване на идейния образ и връщане към социалистическото, в контрапункт на пазарния фундаментализъм“, допълни Зарков.

По темата за обединяване на левицата, Зарков каза, че БСП ще предоставя място за всички, които се определят като социалисти, и ще работи за консолидиране на различните течения. „Обединението на левицата ще бъде търсено и чрез коалицията „Обединена левица'“, добави той.

Зарков коментира връзката между БСП и президента (2017 - 2026 г.) Румен Радев. Той посочи, че Радев по историческа необходимост и собствено желание е излязъл на партийно-политическия терен, но това не променя независимата позиция на БСП. „Имаме обща цел – разграждането на политико-олигархичния модел, но по конкретни политики като данъчната система имаме различия. Можем да партнираме, но никога повече няма да бъдем присъдружни и подчинени“, заяви Зарков.

Лидерът на БСП подчерта значението на мобилизацията на партията за изборите и обединението на различните течения в нея. „Единствената смъртоносна заплаха за БСП е да не приеме предизвикателството. Ние сме готови да го приемем и да се борим за интересите на българските граждани“, посочи той.

Зарков коментира и действията на вътрешния министър Емил Дечев, който според него носи „огромна отговорност“ за честността на изборите. Лидерът отбеляза, че успехът зависи и от политическите партии, секционните комисии и наблюдателите, и увери, че БСП ще направи всичко възможно да защити всеки честно изразен глас.

По отношение на министъра на правосъдието Андрей Янкулов, Зарков оцени действията му при процедурата по избор на нов главен прокурор като „адекватни“ и като сигнал за реакция на институцията срещу правната нетърпимост на сегашната ситуация. „Показва, че Министерството на правосъдието реагира на законови и правни норми, въпреки непредсказуемостта на прокуратурата“, обясни той.

Лидерът на БСП коментира и ветото на президента Илияна Йотова за Изборния кодекс, свързано с намаляването на изборните секции в чужбина. Зарков заяви, че БСП подкрепя аргументите на президента и ще направи всичко възможно групата на партията да гласува за запазване на секциите. „Този закон е грешка и не бива да влиза в сила. Ще се стремим да защитим правото на българите зад граница да упражняват свободно своя вот“, каза той.

На въпрос за военната помощ за Украйна и отбранителната политика на България, Зарков посочи, че е важно страната да провежда разумна политика, съобразена с националните интереси. Той подчерта, че България трябва да бъде ангажирана с мирното разрешаване на конфликта.