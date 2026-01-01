Трима български изобретатели бяха вписани в Златната книга на Патентното ведомство на Република България на церемония в София.

Книгата се отваря и излага само веднъж в годината, за да отдаде почит и да бъдат вписани в нейните страници тези откриватели, които са направили нещо наистина значимо. Предложенията за вписване се правят от университети, от стопански, научни, обществени организации. От 1981 г. насам в Златната книга вече има вписани над 160 имена.

Началото на тази традиция е поставено по време на официалното честване на 1300 години от създаването на българската държава, като всяка година в книгата се добавят имената на изявени изобретатели и откриватели.

Първият вписан беше професор Николай Николов от Технически университет – София, който притежава над 20 патента и полезни модела в областта на роботиката, леярските технологии, кинетичните акумулатори и персонализираните медицински импланти.

Професор Николов каза, че през последните няколко години Техническият университет има огромни успехи по отношение на изграждане на изследователска инфраструктура и не отстъпва на водещи университети в света. Той изтъкна, че още по-важни са кадрите. Техническият университет изгражда и разполага с изследователи на световно ниво, заяви професор Николов и обеща, че през всяка от следващите години на неговото място ще има изследовател от учебното заведение.

Второто име, което беше вписано, е на професор д-р Дарина Вълчева – изтъкнат селекционер от Института по земеделие – Карнобат, член на Съюза на изобретателите в България.

Тя е създала общо 17 нови сорта двуреден ечемик - 14 зимни и 3 пролетни. Професор Вълчева посвети вписването си в Златната книга на стогодишнината от създаването на Института по земеделие – Карнобат. Тя каза, че сортовете, които е създала заедно със съпруга си (чието име също присъства в Златната книга), са познати от северните краища на Молдова до най-източните и южни части на Турция. Те притежават много висока адаптивност, много висока продуктивност, пригодни са за сегашните климатични условия, посочи професор Вълчева.

БТА

Третото име, което влезе в Златната книга, е доц. д-р инж. Димитър Колев – признат учен и член на Съюза на изобретателите в България. Той е създал редица оригинални патенти и инсталации в областта на енергетиката, оползотворяването на отпадъците, биотехнологиите и промишлените процеси.

Сред най-значимите му постижения са патенти за сушилни инсталации, топлообменници за оползотворяване на димни газове, методи и инсталации за производство на етилов алкохол от зърнени храни, пиролиза на автомобилни гуми и преработка на градски битови отпадъци. Димитър Колев посвети вписването на баща си, чието име също е в Златната книга.

