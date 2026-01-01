Процесът по въвеждане на еврото премина гладко и към момента няма проблеми и напрежение във връзка с левовото и евровото обращение. Това заявиха на брифинг от Координационния център към Механизма за еврото.

Относно цените, които се публикуват на портала kolkostruva.bg са проверени данните за 5058 стоки, като 455 е установено необосновано увеличение на цените.

През изминалата седмица са започнати и проверки по бензиностанциите във връзка с цените на горивата - проверените са 54. „Тепърва предстои резултатът от проведените проверки“, обясни заместник-председателят на НСИ Свилен Колев.

Относно цените на хранителните продукти - тази седмица има покачване на потребителската кошница от 1 евро или повече от 58 евро за седмицата.

Окончателните данни за инфлацията е, че месечната инфлация е 0,4%, което спрямо предварителните оценки е повишение с 0,1%, което е в рамките на отклоненията. Годишната инфлация от февруари 2026 г. срямо 2025 г. остава непроменена на ниво 3,3% на годишна основа.

От началото на годината инфлацията вече е 1.0%, а средногодишната за периода март 2025 – февруари 2026 г. е 4.5%.

„Процесът на въвеждане на еврото премина изключително гладко. Над 89% от левовете вече са изтеглени от обращение, което означава, че процесът по изземването на левовите банкноти практически е завършен“, каза ръководителят на Координационния център Владимир Иванов.

От МВР за периода 6-12 март са регистрирани 6 нови случая на опит за прокарване в обращение на фалшиви евробанкноти. Образувани са 2 досъдебни производства и 4 проверки за извършено престъпление. Иззети са общо 21 броя банкноти, от които 16 броя с номинал 10 евро, 4 броя с номинал 50 евро и 1 брой с номинал 5 евро. От началото на годината до 12 март от МВР са регистрирани общо 177 случая на опит за прокарване в обращение на фалшиви евробанкноти, включително и такива с реквизитна цел.