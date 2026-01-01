Задържаха мъж, викал, псувал и отправял закани и заплахи, съобщиха от полицията в Стара Загора.

На 14 март в РУ-Казанлък е образувано бързо производство под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора, затова че 40-годишен мъж, на улица в с. Бузовград извършил непристойни действия грубо нарушаващи обществения ред изразяващи се във викане, отправяне на нецензурни и вулгарни думи и обиди, закани и заплахи.

Деянието било съпроводено със съпротива срещу полицейски служители, изпълняващи задължения по опазване на обществения ред.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа.