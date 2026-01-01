Тежък инцидент в Исперих - шофьор на тир блъсна пешеходка, която по-късно почина, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е постъпил в петък следобед.

Товарният автомобил с прикачено полуремарке, управляван от 44-годишен шофьор, при завиване надясно отнел предимството на 42-годишна жена от село Китанчево, която пресичала на пешеходна пътека. С дясна гума на полуремаркето я блъснал в краката.

Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни, докато пробата с дрегер на пострадалата отчела 2,46 промила алкохол в издишания въздух.

Жената веднага след инцидента е откарана за първоначален преглед в болницата в Исперих, а впоследствие транспортирана в тази в Разград с фрактури на двата крака. Настанена е в интензивно отделение с опасност за живота, където починала на следващия ден.

По случая се води досъдебно производство.