Руските сили са поразили родилен дом в украинския град Запорожие по време на атака с дронове, съобщиха Укринформ и Франс прес, като се позоваха на местните власти.

„Руснаци са ударили родилен дом в Запорожие. Предварителните данни сочат, че шестима души са ранени“, написа в „Телеграм“ началникът на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров, цитирано от Франс прес. Той публикува и кадри от болнични кабинети, опустошени от взрива. На кадрите се виждат счупени прозорци, унищожено обзавеждане и много отломки на земята.

Федоров каза, че двама от ранените са били жени, които точно са били преглеждани, когато е било извършено нападението.

В града е обявена въздушна тревога и жителите са призовавани да останат на безопасно място, отбелязва Укринформ.

Вчера руските сили са извършили 383 удара по Запорожка област, като са повредили инфраструктурата и са ранили цивилни, допълна руската агениция.