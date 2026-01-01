Временно движението по път II-82 София – Самоков при 61-ви км е ограничено в двете посоки поради пътнотранспортно произшествие. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Автомобилите се пренасочват по обходен маршрут Самоков – Белчински бани – Ковачевци – Железница – Бистрица – София и обратно. Трафикът се регулира от "Пътна полиция", посочват от АПИ.

От Спешна помощ съобщиха за NOVA, че инцидентът е станал преди района на „Стената“. Веднага е изпратена линейка от филиала в Самоков. Пострадали са двама души от сръбско семейство, дошло от Белград: 61-годишна жена и 63-годишен мъж. Спешен екип ги транспортира в „Пирогов“. С наранявания е и 50-годишен българин, който е откаран в УМБАЛ „Света Анна“. Тримата са с коремни и гръдни травми.