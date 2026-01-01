Възстановено е движението по път I-1 Симитли – Кресна в района на Малкия тунел в Кресненското дефиле, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Заради паднала скална маса на пътя, движението временно се осъществяваше в една лента, като трафикът се регулираше от „Пътна полиция“.

По път III-106 Кресна – Кулата – Мелник при км 11+700 движението също се осъществява двупосочно в една лента поради свличане на скална маса на пътното платно.

Участъкът е сигнализиран с временна организация и пътни знаци.

Шофьорите следва да се движат със съобразена скорост и повишено внимание съгласно създадената организация за движение.