Столичната община въвежда нова управленска структура, която влиза в сила от 1 февруари 2026 г., без да се увеличава числеността на администрацията, съобщиха от Общината.

Новият модел предвижда ясно разпределение на правомощията, отговорностите и контрола в управлението на града, с цел по-добра координация между планирането, строителството, инфраструктурата, сигурността и развитието на публичната среда. От Столичната община посочват, че целта е да се преодолее досегашният подход на вземане на изолирани решения без оценка на кумулативния ефект върху кварталите, трафика, зелените площи и публичната инфраструктура.

СОС прие предложението на кмета Терзиев за нова структура на Столична община

В рамките на реформата се създават нови направления, сред които „Градско планиране и развитие“ и „Сигурност“, обособява се самостоятелен ресор „Образование, спорт и младежки дейности“, а културата и туризмът се обединяват в едно направление. Общата численост на служителите в администрацията остава непроменена, като се предвиждат минимални съкращения – под 5 на сто, основно в дирекция „Общински приходи“, вследствие на дигитализацията на услугите.

С новата структура се правят и назначения на трима заместник-кметове. От 2 февруари 2026 г. Любо Георгиев поема длъжността заместник-кмет по „Градско планиране и развитие“, като ще отговаря за устройственото и инфраструктурното планиране, контрола върху застрояването, градската среда и културното наследство.

От същата дата Десислава Желязкова е ще бъде назначена за заместник-кмет с ресор „Образование, спорт и младежки дейности“.

Терзиев предлага нова структура на Столична община

От 16 февруари 2026 г. за заместник-кмет по сигурността ще бъде назначен Лъчезар Милушев. Новосъздаденото направление „Сигурност“ ще отговаря за координацията между общинските структури, районните администрации и държавните институции, както и за управлението на дейностите, свързани с обществения ред, превенцията и реакцията при кризи.

От Столичната община подчертават, че новата управленска структура цели по-ефективен и устойчив модел на управление, съобразен с динамичното развитие на града и нарастващите изисквания към публичните услуги.

Реформата бе предложена от кмета на София Васил Терзиев и бе одобрена от Столичния общински съвет през декември 2025 г. Предложението беше подкрепено от 31 общински съветници, трима гласуваха "против", а 15 се въздържаха. Докладът за нова структура на Столичната община беше отхвърлен два пъти на заседания на съвета през ноември.