Столичният общински съвет прие предложението на кмета Васил Терзиев за нова структура на Столичната община. Предложението беше подкрепено от 31 общински съветници, трима гласуваха "против", а 15 се въздържаха. Докладът за нова структура на Столичната община беше отхвърлен два пъти на заседания на съвета през ноември.

Основна цел на доклада е да бъде реформирана организационната структура на общинската администрация, така че да стане по-ефективна, предвидима и координирана. Структурата на администрацията се преразглежда след анализ на функции, процеси и отговорности, за да се намали дублирането и да се осигури ясно разпределение на отговорностите, пише в доклада на кмета.

Отново отхвърлиха предложените от Теризев структурни промени в СО

Една от ключовите промени е въвеждането на нова позиция "Заместник-кмет по градоустройство" с по-ясна стратегическа роля в планирането и развитието на града. Предложението предвижда преразпределение на дирекции и отдели в администрацията и създаване на специализирани звена за ключови направления, сред които дирекция "Вътрешен одит", отдел "Инспекторат за противодействие на корупцията", дирекция "Стратегически комуникации и PR", дирекция "Кабинет на кмета" и служител по сигурността на информацията.

Подчинени на секретаря на общината ще бъдат дирекции и отдели като „Модернизация на администрацията“, „Управление и поддържане на административни сгради“ с отдел „Енергийна ефективност“, „Човешки ресурси“, „Деловодство и архив“ и „Център за административно обслужване“.

В доклада пише, че промените не предвиждат увеличаване на щатните бройки - общината ще работи със същия брой служители, но по-ефективно. Влизането в сила на новата структура е планирано за 1 януари 2026 г.

Във вторник кметът Васил Терзиев каза, че са направили анализ на още шест града с цел да бъде проучено как е организирано взаимодействието между политическото ръководство и главния архитект в други български градове, за да се даде допълнителна увереност на общинските съветници относно предлаганите реформи.