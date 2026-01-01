Иран обяви днес армиите на страните от Европейския съюз за "терористични групи“ в отговор на решението на ЕС от четвъртък да постави в списъка си на терористичните организации Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), предадоха световните агенции.

Намерението на Техеран за налагането на контрамярка бе заявено в петък от генералния секретар на иранския Върховен съвет за национална сигурност Али Лариджани. Мотивът на ЕС бе кървавото погушаване от страна на иранския режим на всенародните протести заради влошаването на икономическата ситуация, посочва Асошиейтед прес.

Иран вече смята европейските армии за "терористични групи“, заяви председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф.

"В съответствие с член 7 от Закона за контрамерките относно определянето на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция като терористична организация армиите на европейските държави се считат за терористични групи“, заяви Галибаф в парламента, облечен наред с останалите депутати в униформа на КГИР в знак на солидарност с гвардейците, отбелязва АФП.

Председателят на иранския парламент е бил командир в КГИР, припомня АП, допълвайки, че категоризацията на армиите на държавите членове на ЕС е по-скоро символично. Законът, на който се позова Галибаф, е от 2019 година.

Режимът в Техеран се основава на него за ответно обявяване на армиите на други държави за терористични групи в отговор на техни санкции. През въпросната 2019 г. Революционната гвардия е обявена за "терористична организация" от САЩ. Това се случи по време на първия мандат в Белия дом на настоящия американски президент Доналд Тръмп.

Сега именно Тръмп повиши напрежението в отношенията с Техеран, като обяви за възможен нов удар срещу Иран, обръща внимание АП. В Близкия изток бе изпратен американският самолетоносач "Ейбрахам Линкъл", наред с няколко ескадрени миноносеца. В същото време Техеран каза, че днес започва военни учение в Ормузкия проток.

АП посочва, че КГИР, който контролира иранския арсенал от балистични ракети и има и икономическо влияние в страната, се отчита само и единствено пред върховния лидер - 86-годишния аятолах Али Хаменей.

"В стремежа си да удари по Гвардията, която сама по себе си е най-голямата преграда за разпространението на тероризма в Европа, европейците всъщност се простреляха в крака и за пореден път, в сляпо подчинение на американците, взеха решение против интересите на собствените си народи", заяви Галибаф.

След речта му на днешната пленарна сесия депутатите в иранския парламент скандираха "Смърт на Америка" и "Смърт на Израел", описва АП.