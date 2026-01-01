Очаквам да приемем днес решение за разширяване на санкциите срещу Иран, включително с добавянето на Гвардейците на ислямската революция в списъка на терористичните организации, така че да бъдат приравнени с Ал Каида, "Ислямска държава" и "Хамас". Това заяви върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас пред журналисти преди днешното заседание на европейските външни министри в Брюксел, предава кор. на БТА Николай Желязков.

В отговор на въпрос тя уточни, че подобна стъпка няма да попречи за това дипломатическите канали с Техеран да останат отворени. Трансатлантическите връзки не са такива, каквито бяха, но сътрудничим със САЩ за Украйна и Близкия изток, посочи Калас. По нейните думи европейците трябва да бъдат включени в преговорите за мир в Украйна.

Калас отбеляза, че от руска страна в преговорите за Украйна участват само военни, които не са упълномощени да постигнат съгласие. По нейните думи това означава, че руската страна не възприема преговорите сериозно. Тя добави, че почти всички цели на руските удари в Украйна вече са цивилни.

САЩ трябва да бъдат част от гаранциите за сигурност в Украйна, настоя Калас. Видяхме много отстъпки от украинска страна, необходим е допълнителен натиск върху Русия, за да направи отстъпки и тя. Ще поставим Русия в списъка на ЕС срещу прането на пари, съобщи върховната представителка.