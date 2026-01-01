Самотата е голямо предизвикателство за тийнейджърите, каза Весела Банова, клиничен психолог и психоаналитик, член на сдружение "Дете и пространство", по време на четвъртото издание на правно-дискусионния форум LexTalks под надслов „Между бунта и закона - тийнейджърите в България“, организиран от Национална мрежа за децата (НМД) и Мрежата за правна помощ на НМД.

По думите на Банова в онлайн общуването липсва реакцията на живото тяло, която показва дали думите нараняват, или успокояват. В интернет пространството капаните са огромни, като един от тях е кибертормозът, на който са подложени все по-малки деца, който пък може да доведе до трагедии, каза още Банова.

Онлайн тормозът се врязва в живото тяло до степен, която може да доведе до трагедия. Думите могат да лекуват, но могат и да убиват, добави тя. Психичното страдание често остава неразпознато, а мълчанието на околните може да бъде унищожително, допълни психоаналитикът. Отговорност на всеки от нас е да разпознава страданието, каза още Банова и посочи нуждата от приятели, разходки, хоби или търсене на психологическа помощ. Когато думите говорят, тялото си почива, каза още тя.

Тялото на детето се променя, изчезва и на негово място се оформя тяло на възрастен, но образа за себе си го изграждаме от думите на околните, посочи още тя. По думите ѝ в този преходен период добрите думи често изчезват и на тяхно място идва тишина или критични подхвърляния, а тийнейджърът се бори с този нов, непознат образ и с цялата енергия, бушуваща в тялото.

Друго предизвикателство е усилието на младия човек да се отдели от родителя, което най-често става чрез бунт, което е друг, собствен език. Когато нещо не може да се изговори с думите, идва действието, каза още тя, но обърна внимание, че езикът е капан от недоразумения и всеки влага различен смисъл в думите.

