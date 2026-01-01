Стартира превантивната кампания на киберполицаите за онлайн безопасност, съобщиха от Министерството на вътрешните работи. От началото на годината лекции са проведени в София, Хасково, Кърджали и Смолян, с участието на над 600 деца.

По линия на едни от най-тежките онлайн престъпления срещу деца – педофилия, разпространение на материали с детска сексуална експлоатация и виртуално блудство, през 2025 г. са проведени 44 специализирани полицейски операции, има образувани 45 досъдебни производства и близо 80 000 файла с незаконно съдържание са свалени. Само през декември м. г. служители на ГДБОП са установили и задържали 6 души за престъпления по раздел „Разврат“ от НК, посочват от МВР.

Един от задържаните е използвал над 50 фалшиви онлайн профила, за да контактува с малолетни момчета от различни държави с цел създаване на порнографски материали. Паралелно е кандидатствал за работа като възпитател в частни детски заведения. У него са открити огромни количества материали с тежко сексуално насилие над деца. Той е криминално проявено и към момента е с наложена мярка „домашен арест“.

В други случаи са разкрити участници в международен затворен форум, управляван от организирана престъпна група. Темите са били подредени по възраст, пол и „предпочитания“ на извършителите. От домовете им са иззети компютри, лаптопи и носители с голям обем материали със сексуално насилие над деца до 12–13 години, допълват от вътрешното ни министерство.

На 12 януари т.г. е реализирана и първата за годината операция, при която в електронните устройства на задържан мъж са открити стотици порнографски материали с непълнолетни.

„Онлайн пространството не е игра. Информираността е защита“, посочват от МВР и дават няколко ценни съвети и насоки на ГДБОП към родителите, но и към децата.

ThinkStock/Getty Images

Деца, запомнете:

► Никога не давайте лична информация на лице, с което сте се срещнали в интернет пространството, включително чата, защото не можете да бъдете сигурни за какво ще бъде използвана от човека, на когото я предоставяте! Освен това не предоставяйте информация за други хора, дори и да са ваши приятели. Също така не давайте ваши снимки, защото не могат да бъдат използвани за всякакви цели без ваше съгласие;

► Помнете, че в интернет трябва да се отнасяте с всеки като с непознат и не трябва да се доверявате на никого, защото дори и да си мислите, че си пишете с ваш познат, самоличността му може да се използва от друг човек, който е злонамерен;

► Никога не приемайте среща, уговорена в чата или по друг начин чрез интернет, а ако е наистина наложителна, задължително уведомете родителите си! Не отивайте на срещата сам(а), най-добре е да бъдете придружен(а) от родителите си;

► Ако попаднете на текст или съобщение в чата или на интернет страница, което ви обижда; шокира или смущава, незабавно го покажете на родителите си, повече не влизайте там и незабавно ни сигнализирайте за него, като използвате бутона за сигнализиране в горната дясна част на страницата, за да можем да предприемем нужните действия;

► Винаги казвайте на родителите си в какви сайтове влизате, с кого си пишете/чатите, какви файлове и материали възнамерявате да свалите от интернет. Съветвайте се с тях дали това е безопасно и им съобщавайте за всичко нередно;

► Не правете нищо, което може да нанесе вреда на вас, други хора, вашият компютър или компютрите на други хора;

► Знайте, че сайтовете за запознанства са изключително опасни! Те са сред най-използванте от педофилите за търсене на жертви. НЕ ги посещавайте! Социалните мрежи (като facebook и myspace) предлагат подобни възможности за хора с лоши намерения, защото те предлагат възможности за контакт, лична информация и снимки;

► Когато създавате парола, опитайте се тя да бъде максимално трудна за познаване от друг човек. Никога не използвайте ваши или тези на други хора: имена, телефонни номера, прякори, дата на раждане, ЕГН и тн. За различните програми и сайтове използвайте различни пароли, за да защитите другите си профили ако една парола е открадната. Също използвахте различни потребителски имена (user names). Добра идея е, когато създавате парола, да използвате както главни, така и малки букви, да включите няколко цифри и също символи, когато системата, в която се регистрирате, го позволява (като .,/?!#@$%^&*-+;”; и тн). Никога не използвайте парола, която е същата като потребителското име (user name);

iStock/Getty Images

Важно за родителите:



► Обяснете на вашето дете/деца какви рискове крие интернет за тях; че не трябва да се доверяват на никого, с когото са се запознали в чат или по друг начин в интернет! Възпитайте ги в предпазливост;

► Използвайте интернет семейно, винаги се интересувайте какво точно прави вашето дете, докато е в интернет и с какви хора контактува! Говорете с детето/децата си за това какви сайтове посещава, с какви И кои хора общува чрем имейл, чатове, също и онлайн игри и социални мрежи (facebook, myspace, twitter), какви игри играе и тн. Определете в какви часове детето/децата ви могат да ползват интернет, добре е тогава да бъдете у дома си;

► Обяснете на децата ви как някои хора се представят за други в интернет (възрастни с лоши и престъпни намерения се представят за деца);

► Не позволявайте на вашето дете/деца да отива на срещи, уговорени с човек или хора, с които се е запознало в интернет. Ако все пак отиването на такава среща е наложително, непременно го придружете!

► Ако попаднете на материал или съобщение в интернет, което ви обижда, шокира, смущава, или ако вашето дете ви покаже такова, напуснете страницата/чата и ни сигнализирайте, като използвате бутона за сигнализиране в горната дясна част на страницата. Така ние ще можем да предприемем необходиме действия за прекратяване на евентуална криминална дейност;

► Сайтовете за запознанства са особено ОПАСНИ! Те са сред най-често използваните места от педофили за търсене на деца. Ограничете достъпа на децата си към тях и им обяснете опасностите;

► Когато създавате парола, опитайте се тя да бъде максимално трудна за познаване от друг човек. Никога не използвайте ваши или тези на други хора: имена, телефонни номера, прякори, дата на раждане, ЕГН и тн. За различните програми и сайтове използвайте различни пароли, за да защитите другите си профили ако една парола е открадната. Също използвахте различни потребителски имена (user names). Добра идея е, когато създавате парола, да използвате както главни, така и малки букви, да включите няколко цифри и също символи, когато системата, в която се регистрирате, го позволява (като .,/?!#@$%^&*-+;”; и тн). Никога не използвайте парола, която е същата като потребителското име (user name).

► Добра идея е използването на програми, филтриращи информацията, така че тя да бъде подходяща за деца. Пример за безплатна такава програма е Child Defender- безплатна програма за родителски контрол и защита на детето в Интернет (http://www.childdef.com/).