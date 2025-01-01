С преместването на живота ни в киберпространството, заплахите за децата също нарастват. Най-сериозната опасност идва от хора, които се представят за връстници на децата и целенасочено търсят контакт с тях, за да ги изнудват за предизвикателни снимки и видеа. Това заяви пред журналисти старши комисар Владимир Димитров, директор на Дирекция „Киберпрестъпност“ при ГДБОП – МВР.

„Киберпространството е място за забавления, игри и общуване, но там дебнат много опасности – най-вече за децата. Най-голямата заплаха идва от педофили, които ловуват в интернет, използвайки фалшиви профили, за да се доближат до жертвите си“, предупреди Димитров.

113 деца с рисково поведение в мрежата

От началото на годината киберполицаите са идентифицирали 113 деца с рисково поведение онлайн.

На тях и на техните родители са проведени превантивни срещи и обучения за опасностите при безконтролно ползване на интернет.

Само през първите десет месеца на 2025 г. са премахнати близо 74 000 материала с детска сексуална експлоатация. За сравнение, през 2024 г. броят на подобни файлове – снимки и видеа – е надхвърлил 100 000.

Основни заплахи за децата онлайн

По данни на ГДБОП, сред най-честите рискове за подрастващите са:

кибертормоз и психологическо влияние;

кражба на лични данни и онлайн измами;

злоупотреба със снимкови и видеоматериали;

изнудване и контакт със злонамерени лица.

Тревожни данни

От началото на 2025 г. сектор „Престъпления срещу деца в интернет“ е получил 276 сигнала от граждани, институции и международни партньори за онлайн сексуална експлоатация на деца.

Чрез международни канали са обменени над 8000 доклада за потребители, разпространяващи подобни материали.

Проведени са 33 специализирани операции, при които са задържани 27 мъже и трима чужденци, съхранявали и разпространявали материали с детска сексуална експлоатация.

Препоръки към родителите

От ГДБОП апелират родителите:

да активират родителски контрол на всички устройства,

да ограничат времето, което децата прекарват онлайн,

да наблюдават интернет активността им,

и най-важното – да говорят с тях за опасностите и поведението в мрежата.

Превенция и обучение

Дирекция „Киберпрестъпност“ продължава активната си работа чрез лекции в училища и участие в Националната превантивна програма на МВР „Предпазване на младите хора от престъпления“, за да изгради у подрастващите дигитална култура и чувство за сигурност онлайн.