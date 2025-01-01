Семейството на Енрике Иглесиас и Анна Курникова се увеличи. 50-годишният певец и бившата тенис звезда, на 44, посрещнаха четвъртото си дете в сряда, 17 декември, като обявиха вълнуващата новина в съвместна публикация в Instagram в понеделник. Новото попълнение се присъединява към близнаците Луси и Никълъс, на 8 години, и дъщеря им Мери, на 5 години.

Постът включва снимка на новороденото, увито в одеяло и с болнична шапчица, сгушено до плюшена играчка – ленивец. „Моето слънце 12.17.2025“, написаха двамата към публикацията си, без да разкриват подробности за пола или името на бебето.

Източник разкри пред списание People през август, че Иглесиас и Курникова — които са заедно от 2001 г. — очакват четвъртото си дете.

„Анна и Енрике са много щастливи, че отново стават родители. Те се доказаха като страхотни родители на трите си деца и и двамата обичат този процес. Харесват им заниманията и всичко, свързано с отглеждането на деца“, каза той пред People.

Голямо звездно семейство: Енрике Иглесиас и Анна Курникова очакват бебе номер 4

Източникът добави, че решението на Иглесиас да намали турнетата си е било продиктувано от желанието му да прекарва повече време у дома с Курникова и децата им. По думите му макар да обича концертите, за Иглесиас е станало „по-трудно да оставя“ семейството си. „Да е добър баща е много важно за него“, допълва той.

Иглесиас и Курникова се срещат за първи път на снимачната площадка на музикалния клип на певеца „Escape“ през декември 2001 г., а през август следващата година се появиха заедно на червения килим на наградите MTV Video Music Awards, с което на практика потвърдиха връзката си.

Те посрещнаха близнаците Никълъс и Луси на 16 декември 2017 г., а дъщеря им Мери на 30 януари 2020 г.